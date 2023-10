(Di venerdì 20 ottobre 2023) Continuano ad avere un successo che le produzioni italiane per bambini e ragazzi proprio non conoscono e continuano ad agire totalmente al di fuori dell'industria con iattori, lemaestranze e laproduzione

SI PUO' BATTERE IL NAPOLI - 'Sono squadre difficili da affrontare, noi dobbiamo fare il massimo prestativo'. FOLORUNSHO PUO' DIVENTARE UN PUNTO FERMO DEL VERONA - 'Michael è motivato, ha fatto ...

Me contro Te, come i loro film dominano il cinema italiano senza farne parte WIRED Italia

Israele contro Gigi Hadid, Serra: "Uno Stato che battibecca con una top model, ma come si può" La7

(askanews) - Centinaia di "sex worker" e di residenti di Amsterdam sono scesi in piazza per protestare contro il trasferimento del loro famoso quartiere a luci rosse in un "centro erotico" fuori città ...BRUXELLES, 20 OTT - "È importante continuare a lottare contro l'impunità per quanto riguarda l'aggressione russa all'Ucraina: al momento la situazione in Medio Oriente è molto difficile, ma dobbiamo c ...