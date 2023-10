McCartney viaggia nel passato | con Ringo Starr tornano i Beatles

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023)e Pauldi nuovo insieme. Come ai tempi gloriosi dei Fab Four. La magia deitorna in cattedra. Il leggendario ex batterista del quartetto di Liverpool pubblica il suo quarto Ep intitolato «Rewind Forward», già disponibile in digitale, cd e vinile 10 pollici. L'album contiene quattro nuovi brani ma quello che balza subito agli occhi dei fan è «Feeling the sunlight», scritto da Paul. «Paul mi ha chiamato l'altro giorno - ha raccontato- Siamo amici davvero stretti. Siamo fratelli e per me, sai, è magnifico perché sono figlio unico». I due ex, dunque, mantengono ottimi rapporti sia personali che professionali. Recentemente hanno lavorato insieme anche alla cover di «Let it be» di Dolly Parton e ...