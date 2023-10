“Mattino Cinque News” | Francesco Vecchi annuncia commosso la nascita del figlio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un lieto evento a “”, il programma mattutino di informazione e intrattenimento di Canale 5. Perè arrivato un fiocco azzurro. Ieri il conduttore è apparso in studio accanto a Federica Panicucci visibilmente. E’ stata proprio la conduttrice a chiedere al collega di condividere con il pubblico la sua gioia. “Vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo. Vuoi dirlo tu?”, lo ha incalzato.ha quindi comunicato ladel suo secondogenito Paolo avuto dalla moglie Tina La Loggia. “Mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia – ha detto il giornalista – che ha riempito il cuore di gioia mio e di ...

anzi! Fino ad oggi diversi studi hanno sottolineato come i minicicli dio dieci minuti non ... " I risultati indicano che non c'è motivo di smettere di sonnecchiare alse ti piace, almeno ...

Francesco Vecchi commosso, la moglie ha partorito: l'annuncio dolcissimo a Mattino 5 Libero Magazine

Francesco Vecchi è papà bis: è nato Paolo Mediaset Infinity

Allerta arancione per il Piemonte, la Protezione Civile chiede particolare attenzione per le zone delle valli Varaita, Maira, Stura, Belbo, Bormida e Scrivia, definendole aree a rischio di esondazione ...Francesco Vecchi annuncia commosso in diretta a Mattino Cinque la nascita del suo secondo figlio, Paolo: le sue parole ...