Matteo Berrettini può uscire dalla top-90? Chi lo può superare nel ranking ATP | gli scenari di classifica

(Di venerdì 20 ottobre 2023)non gioca dagli US Open, quando un infortunio lo costrinse ad alzare bandiera bianca. Il tennista italiano non ha ancora recuperato completamente dal problema fisico e ha rinunciato anche al recente torneo ATP 250 di Stoccolma. Al momento non si sa quando il romano tornerà effettivamente in campo, nei fatti manca soltanto un mese al termine della stagione e attualmente appare difficile vederlo convocato in Coppa Davis. Il 27enne, finalista a Wimbledon nel 2021, è scivolato all’88mo posto virtuale nelATP con 682 punti all’attivo. Rispetto a settimana scorsa ha perso 25 posizioni, visto che non ha potuto difendere i 150 punti conquistati lo scorso anno con la finale disputata a Napoli. Nei fatti l’azzurro è finito nelle retrovie della graduatoria e non sarà semplice risalire da questa situazione, ormai è ...