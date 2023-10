Martin Scorsese | Il progetto su Gesù Cristo non sarà proprio un film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilsudi"una specie di" e non avrà una narrazione lineare. Il prossimodisu"una specie di", perché non avrà una narrazione lineare. Lo scorso maggio il regista di Killers of the Flower Moon aveva annunciato il suodi realizzare un nuovosudopo l'incontro con Papa Francesco avvenuto in Vaticano. In un'intervista con Sight and Sound,ha spiegato quali sono i suoi piani per questoe ha rivelato solo che funzionerà "più o meno" come un. "Credo di ...