Marco Cirelli | morto dopo un volo nel vuoto di 200 metri sotto gli occhi degli amici

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È il giorno del dolore a Gussago e Marone, in provincia di Brescia, per la scomparsa di, 66 anni,a seguito di un tragico incidente in montagna. Mercoledì pomeriggio era in compagnia di alcunisul Pizzo Badile camuno, in territorio di Ceto, quando è scivolato da un...

Una gita in montagna, finita in tragedia. Ha perso la vita precipitando in un canalone impervio per circa 200 metri il 67enne di Gussago. Erano circa le 15 di mercoledì quando è avvenuta la tragedia: la vittima stava scendendo con altri amici dalla cima del Pizzo Badile a Ceto quando una scivolata gli è costata la vita. L'...

Il dramma di Marco, papà di due ragazzi: morto dopo un volo nel vuoto di 200 metri BresciaToday

Precipita per 200 metri da un sentiero sul Pizzo Badile: è morto Marco Cirelli Giornale di Brescia

È scivolato ed è caduto in un canale per 200 metri. Così è morto un escursionista sul Pizzo Badile a Ceto, in Val Camonica.Il corpo è stato riportato a valle a piedi, tramite una portantina, con una camminata durata circa quattro ore. Cirelli lascia due figli grandi ...