Mara Venier impietrita | volano parole gravissime in studio | “Morirai presto” | Lo ha detto davvero

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 20 ottobre 2023), la confessione in diretta televisiva è agghiacciante. Lesono velenose: “” Laè uno dei più celebri volti della televisione italiana, amata da tutto il pubblico per la schiettezza e simpatia che la contraddistinguono. Il suo atteggiamento da zia di tutta Italia, l’ha resa una delle presenze fisse del piccolo schermo. Non a caso le è stato attribuito il soprannome di “Signora della domenica” poichè, da oltre 13 anni, è alla guida del programma Domenica In. Un caposaldo della Rai, la conduttrice ha confessato di avere ancora un desiderio da realizzare, ovvero condurre una trasmissione insieme a Maria De Filippi. Il successo nella vita diarriva quasi per caso. Non è un mestiere che ha inseguito o desiderato ...