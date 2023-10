Mara Venier compie gli anni | gli auguri dolcissimi del marito | la foto

(Di venerdì 20 ottobre 2023) E sono 73.oggi, 20 ottobre, dovrà soffiare su 73 candeline. La conduttrice di Domenica In è stata sommersa daglivia social di amici e fan: sono moltissime infatti le storie che ha ricondiviso sul suo profilo.Immancabile un pensiero delNicola Carraro che su...

E chissà se andrà anche dalla sua amica e collegaa Domenica In. D'altronde quest'ultima non ha mai nascosto di volerla ospite in futuro.

La beauty evolution di Mara Venier AMICA - La rivista moda donna

Tanti auguri Mara Venier: ambasciatrice di Body Positivity AMICA - La rivista moda donna

Mara Venier oggi, venerdì 20 ottobre, compie 73 anni e sta festeggiando sui social, postando sul proprio profilo Instagram, tutte le storie in cui i suoi amici più cari, del mondo ...Con il suo seno "esagerato" ha fatto pace da tempo e ora firma collezioni per donne Curvy: Mara Venier è oggi un modello per molte donne ...