Manovra | c’è la stangata sugli affitti brevi Per case vacanze e b&b la cedolare passa al 26% Federalberghi finanziava Fratelli d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sul tavolo del Cdm di lunedì arriva una norma che mette le mani nelledi milioni di italiani. Si tratta di un articolo, il numero 19, che modifica lasecca per chi affitta la propria abitazione – a partire dalla seconda – perperiodi o in modalità “casa”, o comunque a fini turistico ricettivi, bed&breakfast compresi, portandola dall’attuale 21% al 26. Di fatto, se sarà confermata, un significativo aumento della tassazione per milioni di italiani che negli anni della crisi e del post pandemia avevano messo a reddito un pezzo di casa, equiparandola di fatto a un albergo. La misura è infatti richiesta a gran voce dalla categoria che vanta ottimi rapporti con due delle tre forze di governo, tali da indurrea finanziare...