Maltempo in Francia | chiusa la Promenade des Anglais a Nizza

(Di venerdì 20 ottobre 2023)in. A, la carreggiata sud delladese'per precauzione, mentre le Alpi Marittime sono in allerta rossa a causa della tempesta dell'Aline. 20 ottobre ...

in. A Nizza, la carreggiata sud della Promenade des Anglais e' chiusa per precauzione, mentre le Alpi Marittime sono in allerta rossa a causa della tempesta dell'Aline. 20 ottobre ...

Maltempo in Francia, cedono due ponti vicino a Nizza Agenzia ANSA

Crollati due ponti a Nizza per il maltempo in Francia: travolti dal fiume in piena con una colata di fango Virgilio Notizie

A causa delle precipitazioni sulla zona di confine tra Italia e Francia. Sui crinali nei dintorni si superano ormai i 100mm: tutta acqua che viene convogliata a valle ...Sabato e domenica di pioggia e rovesci a Nordest e non solo. Sta arrivando una forte perturbazione che durerà tutto il fine settimana. Una situazione che accomuna un po' tutto il ...