Maltempo in Francia | cedono due ponti vicino a Nizza

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Duesono crollati a Saint-Martin-Vésubie, nel sud della, a causa della forte ondata diche sta colpendo la zona: è quanto riferisce Nice-Matin. Il ponte Maissa di Saint-Martin-Vésubie ha ceduto sommerso dalla piena, come anche il ponte cosiddetto ‘Trois Ponts’, travolto da una colata di fango. “Bisognerà evacuare gli abitanti che si trovano nelle vicinanze”, ha dichiarato il sindaco dinonché presidente di Métropole Nice Cote d’Azur, Christian Estrosi, in un messaggio pubblicato su X. “La situazione è peggiorata in meno di dieci minuti”, ha aggiunto l’ex ministro giunto sul posto malgrado le forti precipitazioni che stanno colpendo il sud-est della, non lontano dal confine italiano. Secondo Nice-Matin, l’allerta riguarda le case popolari Hlm e le case nei dintorni ...