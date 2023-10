Maltempo | è allerta meteo anche domani | le Regioni a rischio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Temporali, piogge, raffiche di vento e mareggiate Non si attenua ilsull’Italia., sabato 21 ottobre, moltesaranno flagellate da temporali, piogge, raffiche di vento e mareggiate. L’per la Toscana è stata prorogata dalla Protezione civile fino a sabato 21 ottobre. Su tutta la Regione ci saranno temporali forti,idrogeologico e idraulico, vento forte e mareggiate. La perturbazione interesserà inizialmente le province nord occidentali, per poi estendersi in serata e nella giornata dial resto della regione. Sono possibili forti temporali. Sono previsti venti forti da sud, con raffiche fino 70-90 km/h sulle zone centro-meridionali, mentre sull’Appennino raffiche fino a 90-100 km/h , con ...