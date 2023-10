Mainz 05-Bayern Monaco sabato 21 ottobre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Entrambe le squadre con l’infermeria piena

Leggi su infobetting

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilha lasciato prima della sosta dando l’impressione di essere in crescita, di poter assimilare i dettami del suo tecnico Tuchel e che manchi veramente poco per tornare quella corazzata che in patria non ha rivali e che è chiamata a giocare per vincere ogni competizione a cui partecipa. I bavaresi vanno di pari passo con l’andamento InfoBetting: Scommesse Sportive e