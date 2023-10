Madonna | tutti i look sul palco del Celebration Tour

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Intramontabile. La regina delle pop star, a 65 anni, torna a calcare ilcon il suoe riesce a stupire ancora una volta. Le canzoni con cui emoziona il pubblico sono quelle che hanno segnato le tappe fondamentali della sua carriera, le coreografie sono audaci e provocatorie, l’energia quella di sempre (nonostante i problemi di salute che hanno imposto di posticipare le date). E poi iche, per una trend setter come lei, non potevano essere meno che stupefacenti. Sexy tra pizzi, corsetti e lingerie a vista, non si è fatta mancare qualche ammiccamento ad alcuni suoi outfit iconici. In giro per il mondo con ilshow a Londraè pronta a (ri)conquistare il mondo con il suo...