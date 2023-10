Ma quale Wolverine | fategli interpretare Lex Luthor! | per il regista di Kingsman Taron Egerton è perfetto

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Secondo Matthew Vaughn,del franchisesarebbenei panni di Lex Luthor. Matthew Vaughn, ildel franchise, pensa chesarebbenei panni Lex Luthor invece che in quelli di. Lo ha rivelato nel corso del podcast Happy Sad Confused, in cui gli è stato chiesto se secondo luiavrebbe dovuto. Il rumor secondo cuidovrebbe essere il nuovo Logan circola già da molto tempo ma non è stato mai ufficializzato. Vaughn però pensa che il personaggio non sia adatto all'attore di Rocketman, che vestirebbe ...