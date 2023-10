M.O. - nave Usa intercetta missili lanciati da Yemen verso Israele

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un cacciatorpediniere americano in nagivagione nel Mar Rosso hato treed alcuni dronidallodalla milizia filoiraniane Houthi. Lo ha annunciato il Pentagono nel corso di una conferenza stampa a Washington.I, ha riferito il generale Pat Ryder, erano diretti a nord lungo il Mar Rosso "probabilmente contro degli obiettivi in". Il cacciatorpediniere, la USS Carney, è stato schierato nella zona, ha spiegato la Marina Usa, per "contribuire ad assicurare la sicurezza marittima e la stabilità in Medio Oriente".