Lucio Amelio | al Maxxi e sulla Rai il film prodotto da Azzolini sul grande gallerista napoletano degli anni ’80

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sabato 28 ottobre sarà presentato in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma ildi Nicolangelo Gelormini,da Davideper Dazzle Communication: Napoli e l’arte contemporanea arrivano alcon la proiezione deldedicato ad una tra le personalità italiane più dirompenti nel mondo dell’arte contemporanea, pioniere delle nuove correnti della seconda metà Novecento. A dicembre 2023 ilandrà in onda su Rai5 e RaiPlay.ha rappresentato una figura fondamentale per la scena artistica internazionale: è stato lui che nel 1980 ha messo Andy Warhol, il maggior esponente della pop art americana, in contatto con l’artista tedesco Joseph Beuys; ed è ...