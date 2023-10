Lucarelli | “Ogni calciatore può avere un conto gioco | ma qui si fa passare per calcioscommesse”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nella conferenza stampa di vigilia della partita Ternana-Brescia, il tecnico degli umbri, Cristiano, ha detto la sua sul tema scommesse: “Ho amici che si sono rovinati la vita con le scommesse, la ludopatia è un problema reale. I giocatori sono persone come le altre.può aprire unda, basterebbe fare le cose nella maniera giusta. Ma l’informazione italiana è corrotta, il messaggio che sta passando è di, ma non è così”. SportFace.

concorrente porta la propria vita in questo contesto. Noi vogliamo conoscere i nostri ... Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia. "Le liti tra i giurati I ...

Lucarelli: «Le scommesse Facciamo come in Inghilterra e il problema non esisterebbe più» ilmessaggero.it

L'ex Napoli Lucarelli: 'Informazione italiana è corrotta, ci sono passato con mio figlio' AreaNapoli.it

Le leggi e le regole vanno sempre rispettate, Ma devono essere leggi e regole semplici, trasparenti e dirette. La cosa vale anche per la questione che sta tenendo banco in questo periodo nel ...Scenderà domani in campo la Ternana, che in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B se la vedrà con il Brescia. Nel corso delle conferenza stampa, ripresa ...