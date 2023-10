L’osservazione di piccoli frammenti di esistenza nell’Espressionismo di Xinyi Cheng

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La rappresentazione artistica nasce spesso dalla capacità del singolo autore di guardarsi intorno e cogliere attraverso la propria sensibilità tutto ciò che stimola le sue corde emozionali, andando a insinuarsi nella necessità di interpretare, o semplicemente manifestare, le sensazioni ricevute dall’oggettività circostante. In alcuni creativi l’importanza di alcunidettagli, dei minimi particolari della vita, diviene il focus su cui basano la loro intera produzione artistica, proprio perché il bisogno di indagare sui sottili misteri della contemporaneità, in quei tenui rivelatori di istanti, costituisce la base di partenza essenziale della loro ricerca in virtù della quale riescono a trasmettere nelle loro opere tutto quel senso di fascinazione che l’ambiente circostante esercita. La protagonista di oggi effettua esattamente quel percorso di interiorizzazione ...