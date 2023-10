Lorenzo Codogno | La manovra è insufficiente ma non fa danni Le agenzie di rating non ci declasseranno

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'economista italiano è moderatamente ottimista in vista del giudizio di S&P di stasera e gli altri a seguire: "Riconsco a Giorgetti che ha fatto quello che poteva fare, data la situazione complessa"

Secondo il professordella London School of Economics è presto per fare previsioni ma un futuro aggravarsi dello scenario di guerra potrebbe cambiare la situazione economica ...

Lorenzo Codogno: "La manovra è insufficiente ma non fa danni. Le ... L'HuffPost

Lorenzo Codogno: "Se Meloni vuole rassicurare i mercati non ha ... L'HuffPost

Lorenzo Codogno, ex capo economista del ministero dell'Economia, oggi alla guida della Lorenzo Codogno Macro Advisors Ltd, la seconda manovra del governo Meloni viene considerata da molti osservatori ...Casale e San Biagio si dividono la posta in una partita ricca di marcature ...