Lombardia | Stati generali dell' Ia | al Pirellone un incontro tra politica e impresa

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ... presidente di Aused, l'Ai è diventata argomento preminente non solo nel mondoa tecnologia ma, oserei dire, in tutti gli ambiti del nostro quotidiano. In questo contesto Aused supporta ...

... sonomessi a punto in Israele. La battuta di arresto che la ricerca e la produzione stanno ... con punti di contatto con il Maso Chiuso dell'Alto Adige e con la Corte della, oltre che ...

Ultimo'ora: Lombardia: Stati generali dell'Ia, al Pirellone un incontro ... La Svolta

Extracomunitari in Lombardia, quanti sono e la classifica provincia ... IL GIORNO

Sempre in Lombardia l''Abbonamento Musei' ha venduto 25.736 tessere, con una crescita del 25% in rapporto allo scorso anno. L''Abbonamento Musei' permette di accedere liberamente a mostre, residenze ...Un aiuto concreto per le famiglie residenti a Monza e in Lombardia. Ecco 'Nidi gratis', il bonus per sostenere le spese dei bambini che vanno a 'scuola'. Dopo la conclusione della prima fase della mis ...