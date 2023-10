(Di venerdì 20 ottobre 2023)tra Btp etedeschi a 10 anni in marginale aumento: il differenziale ha chiuso la seduta, prima della diffusione a Borse statunitensi chiuse del report sul rating dell'Italia da parte di S&...

LoBTp e Bund si mantiene sopra la soglia dei 200 punti. Il rendimento del BTp decennale benchmark si aggira sul 5%. Da ricordare che in serata arriverà il giudizio sul rating italiano ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 205 punti Agenzia ANSA

Lo spread tra Btp e Bund chiude in tenuta a 203 punti base Tiscali Notizie

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento marginale: 203 punti base al termine della seduta, rendimento Btp al 4,91%. Report S&P sul rating Italia in attesa. Il differenziale tra Btp e Bund ...(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale aumento: il differenziale ha chiuso la seduta, prima della diffusione a Borse statunitensi chiuse del report sul rating ...