Livorno | apre la biblioteca tematica Lgbtqia+ e transfemminista

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La primadi. Dove trovare testi, manuali, saggi, racconti di vita di persone che fanno parte della comunità queer, con particolare focus sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Un posto dove la conoscenza e la voglia di approfondire questi argomenti, non solo per chi li incarna in prima persona, non hanno davvero barriere. È quella che aprirà domani, sabato 21 ottobre, con l’inaugurazione al Centro Ascolto Lgbtq+ L’Approdo (via Caduti del Lavoro 26). LaL’inaugurazione dellaa ...