LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 62-55 | Eurolega basket in DIRETTA | i serbi provano a riavvicinarsi a fine terzo quarto

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-55 1/2 Dunston. Dunston riceve palla da Mickey sotto canestro, c’è il fallo che lo manda in lunetta. Comincia l’ultimodi gioco. TOP SCORER –: Shengelia 17;: Napier 11 62-55 Brutta persa della, Napier scappa in transizione dopo aver portato via palla a Shengelia e proprio sulla sirena realizza il -7 della. 62-53 Ancora Giedraitis pescato da Napier, e comincia ad alzarsi la percentuale da tre serba. 1500 punti inper il lituano. 62-50 Giedraitis fa volare Cordinier e poi segna la tripla dall’angolo. 62-47 HACKETT! Dal mezzo angolo, e adesso Ivanovic non può esimersi dal chiamare il minuto di sospensione. 59-47 Shengelia ...

BOLOGNA - Seconda sfida consecutiva in casa per laBologna che questa sera al PalaDozza sfida la Stella Rossa di Belgrado. La formazione virtussina cerca il terzo successo consecutivo in Europa, i serbi devono riscattare le ultime due sconfitte ...

Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a Bologna di Milos Teodosic.Dopo il brillante successo con l’Alba Berlino, il quintetto bolognese torna in campo contro una delle squadre più attese al PalaDozza ...