LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 52-42 | Eurolega basket in DIRETTA | le V nere in controllo a metà terzo quarto

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-46 HACKETT! Dal mezzo angolo, e adesso Ivanovic non può esimersi dal chiamare il minuto di sospensione. 59-46 Shengelia fa saltare Mitrovic e appoggia facile. 57-46 Risposta di Napier con tabellata (non dichiarata, naturalmente). 57-44 ANCORA BELINELLI! 4/7 da tre per lui oggi! 54-44 Risposta di Shengelia che trova l’appoggio cambiando lato sotto canestro. 52-44 Show di Napier che trova i due punti. Timeout in campo aperiodo. 52-42 Transizione veloce per Mitrovic che appoggia il -10 pur con due uomini addosso. 52-40 Mitrovic riesce a girarsi contro Dunston e poi ad appoggiare. 52-38 BELINELLI! E quando resta libero sull’arco di solito la sentenza è sempre una! Continua a sbagliare ladall’arco: 2/18 da tre. 49-38 ...

BOLOGNA - Seconda sfida consecutiva in casa per laBologna che questa sera al PalaDozza sfida la Stella Rossa di Belgrado. La formazione virtussina cerca il terzo successo consecutivo in Europa, i serbi devono riscattare le ultime due sconfitte ...

Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a Bologna di Milos Teodosic.Dopo il brillante successo con l’Alba Berlino, il quintetto bolognese torna in campo contro una delle squadre più attese al PalaDozza ...