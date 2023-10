LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 38-22 | Eurolega basket in DIRETTA | spettacolo bianconero al PalaDozza

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-26 Shengelia con l’appoggio! 38-26 Arriva un’altra realizzazione, prova a scuotersi lacon 3’54” all’intervallo. 38-24 Vola sopra al ferro Bolomboy. 38-22 Vola fino in fondo Lundberg! Sbaglia l’aggiuntivo Cordinier, ma la rimessa va in mano alla. 36-22 SHENGELIA PER CORDINIER! Canestro quasi in schiacciata, arriva anche il fallo di Davidovac che lo manda in lunetta. 34-22 LUNDBERG! Prima la stoppata di Cordinier su Giedraitis, poi questo tiro da tre che fa esplodere il! Ancora timeout Ivanovic. Sbaglia l’aggiuntivo Lundberg. 31-22 Partenza velocissima in transizione da parte di Lundberg che trova l’appoggio al vetro e pesca anche il fallo! Gli arbitri decidono poi di non procedere, rimessa ...

BOLOGNA - Seconda sfida consecutiva in casa per laBologna che questa sera al PalaDozza sfida la Stella Rossa di Belgrado. La formazione virtussina cerca il terzo successo consecutivo in Europa, i serbi devono riscattare le ultime due sconfitte ...

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket in DIRETTA: torna Teodosic al PalaDozza OA Sport

Diretta Virtus Bologna-Stella Rossa Belgrado: dove vederla in tv e in live streaming DAZN

Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a Bologna di Milos Teodosic.Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a ...