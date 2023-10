LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 26-15 | Eurolega basket in DIRETTA | fiammata Segafredo nel primo quarto

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-20 Ancora Teodosic per la tripla di Adam Hanga, Banchi deve chiamare timeout dopo poco meno di 2? di secondo. 26-17 Teodosic trova la gran palla per l’appoggio facile di Mitrovic. Arriva la stoppata di Mickey su Davidovac tanto per riprendere da dove si era finito. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Belinelli 8;: Mitrovic, Bolomboy 4 Rischia l’assist pazzesco Pajola per Belinelli, si chiude ilcon un’ottimafino a questo momento. 26-15 2/2 Nedovic. Fallo non intelligente a 5?1 dalla sirena di Mickey su Nedovic, sono liberi. 26-13 Quasi persa della, ma Hanga raccoglie la palla ...

BOLOGNA - Seconda sfida consecutiva in casa per laBologna che questa sera al PalaDozza sfida la Stella Rossa di Belgrado. La formazione virtussina cerca il terzo successo consecutivo in Europa, i serbi devono riscattare le ultime due sconfitte ...

Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a ...Giornata speciale per tutti i tifosi della Virtus e non solo. Questa sera alle 20:30 la Stella Rossa sarà ospite al PalaDozza per il Round 4 di EuroLeague, con il ritorno a Bologna di Milos Teodosic.