LIVE – Triestina-Vicenza 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alle 20:45 di venerdì 20 ottobrescenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone A di. Uno scontro diretto nei piani alti a tutti gli effetti, visto che i padroni di casa occupano la terza posizione a 16 punti, due in più degli ospiti che hanno la chance per il sorpasso. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. “Siamo un pochettino in difficoltà, lo avevamo messo in conto che sarebbe potuto arrivare. Poteva arrivare prima o un pochettino dopo, in tempi non sospetti eravamo consapevoli che qualche alto e basso avremmo potuto averlo”, ha detto Aimo Diana alla vigilia del match del Rocco. “Gli approcci alle partite non devono essere ritenuti un problema, ne ...