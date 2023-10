LIVE – Parma-Como 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladi, match valido per la decima giornata di. Al Tardini la capolista dopo la sosta vuole tornare alla vittoria, avendo conosciuto la sconfitta per la prima volta nell’ultimo turno. Reduci da un ko anche gli ambiziosi lombardi, che metteranno a dura prova gli emiliani. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.30 di venerdì 20 ottobre. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? Fischia Zufferli, si comincia con il primo possesso per i ducali. 20.30 Amici di Sportface, buonasera dallo stadio Ennio Tardini e benvenuti alla ...