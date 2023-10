LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Budapest 2023 in DIRETTA | Ceccon | Martinenghi | Poggio e Zazzeri a caccia del podio Record del mondo di McKeown nei 50 dorso!

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01: Questi i protagonisti dei 200 dorso maschili: 1 MORGAN Or GBR 11 JUN 2003 2:01.46 2Thomas ITA 27 JAN 2001 2:00.73 3 MITYUKOV Roman SUI 30 JUL 2000 2:00.64 4 EDWARDS-SMITH Joshua AUS 5 APR 2003 2:00.12 5 CHRISTOU Apostolos GRE 1 NOV 1996 2:00.57 6 TELEGDY Adam HUN 1 NOV 1995 2:00.73 7 KOVACS Benedek Bendeguz HUN 18 MAY 1998 2:01.32 8 LARKIN Mitchell AUS 9 JUL 1993 2:01.97 18.00: E’ IL MOMENTO DI THOMAS! Azzurro al via dei 200 dorso dove è stato primo e secondo nelle prime due tappe. E’ entrato con il quinto tempo in finale e riprova a salire sulper consolidare il secondo posto nella classifica generale 17.58. Lo aveva sfiorato per due volte e alla terza non ha fallito l’appuntamento con il...