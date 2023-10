LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Budapest 2023 in DIRETTA | Ceccon ancora secondo nei 200 dorso! Record del mondo di McKeown nei 50 dorso! Attesa per Martinenghi | ceccon e Poggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.04.POSTO PER UN CENTESIMO PER! Lo svizzero Mityukov vince in 1’56?96,cala nell’ultima vasca dopo 150 metri di ottimollo ed èin 1’56?97, non riuscendo a migliorarsi per la terza settimana consecutiva, terzo il greco Christou in 1’58?62 18.03: Ai 100passaggio in 56?91, Mityukov, Edwards 18.01: Questi i protagonisti dei 200 dorso maschili: 1 MORGAN Or GBR 11 JUN 2003 2:01.46 2Thomas ITA 27 JAN 2001 2:00.73 3 MITYUKOV Roman SUI 30 JUL 2000 2:00.64 4 EDWARDS-SMITH Joshua AUS 5 APR 2003 2:00.12 5 CHRISTOU Apostolos GRE 1 NOV 1996 2:00.57 6 TELEGDY Adam HUN ...