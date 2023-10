LIVE F1 | GP USA 2023 in DIRETTA | Verstappen si prende le FP1 davanti a Leclerc e Hamilton | Sainz 8°

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 L’impressione è che sul giro secco la Ferrari possa dire la sua su questa pista, almeno per conquistare la seconda fila. Da tenere sott’occhio Lewis, il quale stava segnando il miglior giro prima che trovasse traffico nel T3, che sia il weekend buono tornare al successo dopo quasi due anni…? 20.38 Molto indietro le McLaren di Norris (15°) e Piastri (19°) le quali, insieme ad Alonso, non hanno montato la gomma più morbida per preservare un set in vista sia delle qualifiche di oggi, sia per la shootout di domani valevole per la sprint. 20.37 In quarta posizione troviamo Perez, staccato di tre decimi dal suo compagno di squadra,a un sornte Magnussen con la Haas, poi Russell, Albon e, ottavo a quasi mezzo secondo ...