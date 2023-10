LIVE F1 | GP USA 2023 in DIRETTA | Norris in testa davanti a Hamilton e Verstappen | le Ferrari inseguono

Leggi su oasport

20.25 SECONDO LECLERC! Gran giro per il monegasco distante solamente di 0.156 da. Terzo Perez, settimo Sainz. 20.24 Magnussen si mette alle spalle dicon 0.560 di distacco dal leader della classifica, terzo Russell a due millesimi dal danese della Haas. 20.23 Miglior tempo per! L'alfiere della Red Bull sale inalla classifica con 0.623 di vantaggio su Albon. 20.22 Sono scese in pista con le soft anche le duedi Sainz e Leclerc. 20.21 Bottas sale in quinta posizione con le gomme rosse, è iniziato il giro veloce di. 20.20 La classifica aggiornata a 10? dal termine della sessione: 1 Alexander ALBON Williams1:36.535 3 2 Lando...