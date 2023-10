LIVE F1 | GP USA 2023 in DIRETTA | alle 19 30 il via delle FP1

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione weekend – Programma odierno in tv e streaming 19.10 Sessione molto delicata quella che le scuderie dovranno affrontare d19.30. Come nell’ultimo weekend di gara in Qatar, anche in Texas rivedremo il format con la Sprint, perciò quest’oggi, a partire dalla mezzanotte italiana, si disputeranno le qualifiche valevoli per la gara di domenica. 19.05 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati per ladella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesima prova dell’edizionedel Mondiale di Formula Uno, che si terrà nello Stato del Texas ad Austin. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti allaprove libere e ...