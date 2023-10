LIVE Argentina-Nuova Zelanda | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | All Blacks favoriti | Pumas per la storia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, prima semifinale della Coppa del Mondo di. A Saint-Denis ivanno a caccia di un’impresa storica contro gli All-. Dopo aver ribaltato il pronostico che li vedeva partire scon l’Irlanda, gli All-ora viaggiano spediti verso la conquista del quarto titolo mondiale. Laha superato 28-24 la compagine numero uno del ranking mondiale con le mete di Fainga’anuku, Savea e Jordan. Davanti agli uomini di Ian Foster ci sarà ora l’ostacolo ...

...Sport Uno e NOW (in studio Davide Camicioli con Diego Dominguez) Ore 21 Nuova Zelanda -...Sky Sport Uno e NOW (commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti) La programmazionedel ...

LIVE Argentina-Nuova Zelanda, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: All Blacks favoriti, Pumas per l’impresa storica OA Sport

Dove vedere Perù-Argentina in tv e streaming gratis Vesuvio Live

Giù di morale Su la Taty Mask. La Lazio riparte da Castellanos, portandosi dietro il ricordo e l'entusiasmo dell'argentino, un gol e un assist prima della pausa. Protagonista a cavallo della sosta: i ...Argentina - Nuova Zelanda streaming, orario, formazioni e dove vedere la semifinale in diretta TV. Ecco tutte le info in merito ...