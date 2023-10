LIVE – Argentina-Nuova Zelanda 6-44 | semifinale Mondiali rugby maschile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Latestualedideidi, in corso di svolgimento fino a sabato 28 ottobre in Francia. La compagine sudamericana, dopo aver battuto il Galles, torna in campo per conquistare un altro successo e continuare a sognare in grande. Dall’altra parte ci sono però gli All Blacks, capaci di battere l’Irlanda in un quarto di finale spettacolare. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e andrà a giocarsi il titolo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di venerdì 20 ottobre allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...