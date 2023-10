LIVE Argentina-Nuova Zelanda 6-44 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | gli All Blacks volano in finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.52 Prima semicompletamente dominata dagli uomini di Ian Foster, laè dunque la prima finalista della Coppa del Mondo di, ora gli All Blcks attendono la vincente di Sudafrica-Inghilterra. FINISCE QUI!6-44. ALLIN! 79? Placcaggio durissimo di Barrett su Sanchez, si tocca la spalla l’argentino. 76? Avanza l’che cerca una meta per addolcire il passivo. 74? Anche in questa ...