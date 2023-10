LIVE Argentina-Nuova Zelanda 6-39 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | meta di Will Jordan al 62?!

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Dilagano gli uomini di Ian Foster che con ogni probabilità saranno la prima finalista di questo Mondiale. 63? Mo’unga non trova la trasformazione. 62?! Secondadella gara per6-39. 60? In avanti dell’, mischia per gli All Blacks. 58? Provano a reagire i Pumas, touche all’interno dei 22 neozelandesi. 56? Mischia in favore dell’. 54? Avanzata degli All Blacks. 52? Touche in favore dellaall’interno dei 22 argentini. 50? Rischiano l’imbarcata ora i Pumas. 48? C’è la trasformazione di Mo’unga. ...