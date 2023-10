L' Italia supera con riserva l' esame di Standard & Poor' s su conti e manovra

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il governo di Giorgia Meloni tira un sospiro di sollievo: laprudente ha dato i suoi frutti e l’agenzia di rating’s ha confermato il voto BBB del debitono con outlook stabile. L’agenzia ammette che il consolidamento di bilancio sarà più lento del previsto dopo al revisione dei target del deficit del governo e prevede un deficit al 5,5% del Pil nel 2023. «Questo in parte riflette l'ulteriore 0,8% di spese che derivano dagli incentivi del superbonus» spiegano gli analisti. Che avvertono: un’attuazione timida, parziale delle riforme strutturali spingerà l’agenzia, in futuro, a rivedere al ribasso la sua pagella. In sostanza l’dovrebbe ridurre il deficit, crescere più velocemente, abbassando così il debito pubblico in rapporto al Pil. Una ...