L' Islam dichiara guerra a Israele? La bandiera nera sulla moschea spaventa tutti

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Di per sé non è ancora unazione d'intenti, ma tanto basta per far scattare i primi campanelli d'allarme in un orizzonte così tremendo come lain Medio Oriente trae Hamas. Stiamo parlando dellaissatacon la superficie più grande del mondo, l'Im?m Re?? di Mashhad, in Iran, che ha destato grande preoccupazione soprattutto negli osservatori statunitensi. Infatti, negli ambienti nordamericani, hanno interpretato questo gesto voluto dal custode Astan Quds Razavi come il segnale di una plausibile intromissione di Teheran nel conflitto in corso. Questo perché lo stato iraniano sostiene non solo Hamas, ma anche altri gruppi fondati sull'ideologia anti-israeliana, dal movimento sciita Hezbollah in Libano alla Jihad ...