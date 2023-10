Lippi incorona Spalletti | “Uomo vincente | è stata la scelta migliore dopo Mancini”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Marcello, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’arrivo di Lucianosulla panchina azzurra: “Ladila. Un, il massimo per la Figc per ottenere quello deve conquistare”.ha poi commentato anche la situazione del Napoli e le voci che avrebbero voluto Antonio Conte in panchina: “Conte al Napoli? Antonio potrebbe allenare qualsiasi squadra al mondo per le sue capacità. Domani a Verona il Napoli darà di più, è una squadra che ha carattere e farà di tutto per rimanere in alto in classifica. Gli allenatori devono sentire la ...