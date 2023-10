Linkedin | altro che lavoro | divampano i messaggi molesti

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Trovare un, ed entrare in connessione con altri professionisti del settore, è oggi più semplice che mai. Lo è anche grazie e soprattutto a, il celebre social network che vanta 875 milioni di iscritti, tra membri singoli e aziende. Numeri, questi, che rendono la piattaforma un esempio virtuoso nonché un vero e proprio punto di riferimento per il mercato del. Eppure, all’ombra del grande successo del social network si nasconde una pericolosa insidia che, ancora una volta, miete le sue vittime tra le donne. Le professioniste del mondo sono sotto attacco, tutte le donne lo sono, persino quando si connettono a una piattaforma che ha tutt’altri fini. Lo confermano i dati che in fatto di proposte sessuali via social sono altissimi e che delineano un quadro piuttosto allarmante: il 91% delle iscritte sulla piattaforma ha ...

che chiusura! Attualmente i lavori per il punto di primo soccorso sono terminati da poco.

Conosciuta come la piattaforma social dei professionisti, Linkedin è diventata il terreno fertile delle molestie sessuali ai danni delle donne ...Chi non lavora non fa l’amore cantava Celentano nel lontano 1971. Ascolta: Il podcast Direttamente dal Cern, obiettivo ...