Legge elettorale | Pagano | “Approvare la riforma quanto prima | con il presidenzialismo è fondamentale”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ROMA – “La sconclusionata riduzione del numero dei parlamentari, che non mi ha mai visto favorevole poiché ha significato dare meno voce a territori, cittadini ed eletti, ci impone di dareal Paese una nuovache non siamo riusciti addelle elezioni”. Lo ha detto il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazariointervenendo alla Statale di Milano durante i ‘Dialoghi sulla Costituzione’. “Se questa, come abbiamo detto dal principio, è la Legislatura nella quale ci confronteremo sulladicostituzionale sulla forma di governo, diventerà allora– ha proseguito– rivedere anche la ...

...4 milioni, avranno dieci ore di tempo, fino alle 18, per esprimere il loro voto, che è obbligatorio per. In assenza di exit poll, i primi dati ufficiali da parte dell'organismo...

LEGGE ELETTORALE: PAGANO, "URGE RIFORMA E ... Abruzzoweb.it

Elezioni provinciali del 22 ottobre. Come si vota in Trentino RaiNews

E' cominciato alle 8 di oggi (le 13 italiane) il silenzio elettorale in Argentina in vista delle elezioni presidenziali, e di parte delle legislative e amministrative di domenica prossima. (ANSA) ...L’iniziativa legislativa delle Camere è sostanzialmente sparita, tanto che deputati e senatori passano il tempo a convertire decreti. La manovra "zero ...