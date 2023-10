Lecce | Krstovic | «Dopo i gol hanno iniziato a trattarmi male»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di Nikola, attaccante del, sul suo ambientamento in Serie A con la squadra giallorossa Nikolaha parlato delin conferenza stampa. PAROLE – «Serie A? All’inizio è stato facile. Dal secondo gol i difensorigià. Posso solo dare il meglio di me per superare questa situazione. Ho avuto delle chance col Genoa e non ho segnato, ma fa niente. Continuo con la mia crescita. Voglio segnare ogni partita, ciò mi rende felice. Voglio aiutare la mia squadra a restare in Serie A. Sarebbe un sogno arrivare a 15 gol stagionali, ne mancano 11. L’ultima partita ero nervoso anche a causa dell’ammonizione che non c’era, ma non mi va di commentare l’arbitro».