Le telecamere di Rai Uno a Taranto con Linea Verde Life

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 20 ottobre 2023)questa settimana fa tappa a. Nell’appuntamento in onda sabato 21 ottobre alle 12.25 su Rai 1, Monica Caradonna accoglierà Elisa Isoardi nella sua città e scopriranno insieme i tesori di, tra natura e storia, tra bellezza e innovazione, tra terra e mare. Inizieranno dal Castello aragonese, racconteranno le origini della città attraverso i suoi ori e i suoi ipogei, scopriranno la biodiversità del Mar Piccolo e la sua colonia di cavallucci marini. Andranno quindi a esplorare la gravina di Leucaspide, visiteranno un impianto innovativo di acquacoltura nel Mar Grande e parteciperanno alla vendemmia in una masseria per scoprire i segreti di un’azienda che ha investito sull’agricoltura di precisione e sulla sostenibilità. Si parlerà anche di cibo, tra tradizione e ...