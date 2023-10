Le reazioni dei fan al tatuaggio sulla schiena di Billie Eilish

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La cantautrice americana 21enneha mostrato il suo nuovo, scatenandocontrastanti nei suoi fan. Durante uno dei suoi ultimi concerti molti fan si sono accorti che qualcosa sbucavadie non è stato difficile indovinare che si trattasse di un. Ora la cantautrice, che generalmente non è solita mostrare il suo corpo, ha deciso di mostrare ai suoi fan il nuovonella sua interezza con un post su Instagram. Il post, un carosello di foto, mostradistesa diche mostra il nuovo ...

...a capo di un governo di coalizione di destra che ha difeso la famiglia tradizionale come uno... leggi anche Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, ledella politica FOTOGALLERY ©Ansa ...

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, le reazioni della politica Sky Tg24

I fuorionda di Andrea Giambruno diventano un caso: la reazione di ... Open

C'è Salvini che usa lo stesso slogan di quando vince le elezioni: «A testa alta». Per metà è posizionamento sul trend #Meloni che spopola sui social ...Anche le opposizioni non si fanno sfuggire l'occasione, da calenda alla dem Moretti. E Fdi fa una nota ufficiale in supporto alla premier ...