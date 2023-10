“Le Marche che donano” | aumenta la disponibilità di sangue e plasma

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ANCONA (ITALPRESS) – Un incontro completamente dedicato al tema della donazione, in tutte le sue sfaccettature. “Leche” si è tenuto presso la Sala delle Polveri, all’interno della Mole Vanvitelliana. L’evento è stato organizzato dal Centro Regionaledellee dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, in collaborazione con l’Accordo Interregionale Pla.NET e con il supporto di Takeda.Al centro del dibattito, moderato da Barbara Capponi, giornalista Rai del Tg1, la donazione di, fondamentale nel garantire la produzione e ladi farmaciderivati, considerati a tutti gli effetti dei salvavita per il trattamento di patologie acute e croniche, quali le immunodeficienze ...