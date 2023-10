Le manifestazioni pro-Palestina in Libano ed Egitto

Leggi su europa.today

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Quasi 2.000 persone hanno preso parte ad un corteo per le strade della capitale del, Beirut, alla periferia sud della città, per esprimere solidarietà con la popolazione di Gaza. La manifestazione ha visto la partecipazione sostenitori di Hezbollah e del movimento sciita Amal. Come si vede...