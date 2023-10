L’Avvenire è impazzito | si lamenta se la pace “va contro l’Iran”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:10 La notizia della giornata è il post di Giorgia Meloni: “Mi lascio con Giambruno”. Proprio nel giorno in cui i giornali iniziavano a far casino con i nuovi fuori onda di Striscia la Notizia. 03:35 Israele, il Corriere: “Gaza, il piano di aiuti”. 05:05 L’editoriale di Avvenirel’accordo di Abramo perché sarebbe stato fatto. Senza parole! 08:00 Per Repubblica: “Venti di guerra”. 09:10 Massimo Cacciari scrive sulla Stampa ma fa il vago. 08:36 Powell sul Sole 24 ore parla di guerra e tassi. 09:45 Per il Giornale un terrorista su sei arriva coi barconi. 10:27 Fantastico Daniele Capezzone che fa il verso alla Murgia e pubblica l’Islamometro su Libero. 11:40 RivoltaSangiuliano per tagli al cinema: Gandola se li cucina. Il ministro ha ragioni da vendere. 14:50 ...