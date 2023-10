Lavoro nero nelle pompe funebri | la GdF mette sotto indagine 11 persone

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pescara - Undicisono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara su lavoratori irregolari nei funerali. Sono 163 i lavoratori abusivi e irregolari riscontrati a 1.483 funerali, per un totale di 909 giornate lavorative irregolari. Destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini undici, tra dipendenti di alcune piccole imprese die necrofori impiegati per lo spallaggio ai funerali, anche se in ferie o malattia e, in alcuni casi, senza contratto. I controlli, effettuati dalle Fiamme Gialle di Popoli (Pescara) nell'ambito dell'operazione "Steal Jobs" contro ilsommerso nel settore delle onoranzein provincia, avevano già fatto emergereditte ispezionate, dal 2019 ...